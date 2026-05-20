46ème Marche des Vérités Lapalisse
46ème Marche des Vérités Lapalisse dimanche 8 novembre 2026.
Lapalisse
46ème Marche des Vérités
Salle de la Grenette Lapalisse Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 07:30:00
fin : 2026-11-08 17:00:00
Date(s) :
2026-11-08
Organisée par l’ARL.
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Salle de la Grenette Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 60 93 34 bebert4@orange.fr
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English :
Organized by ARL.
L’événement 46ème Marche des Vérités Lapalisse a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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