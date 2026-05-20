Lapalisse

46ème Marche des Vérités

Salle de la Grenette Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 07:30:00

fin : 2026-11-08 17:00:00

Date(s) :

2026-11-08

Organisée par l’ARL.

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Salle de la Grenette Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 60 93 34 bebert4@orange.fr

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English :

Organized by ARL.

L’événement 46ème Marche des Vérités Lapalisse a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse