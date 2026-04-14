48h de l’Agriculture Urbaine : Boucle familiale à vélo à la découverte des jardins de Villeneuve-les-Salines, 47 Av. Proudhon 17000 La Rochelle, La Rochelle

48h de l’Agriculture Urbaine : Boucle familiale à vélo à la découverte des jardins de Villeneuve-les-Salines Samedi 25 avril, 09h30 47 Av. Proudhon 17000 La Rochelle Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T09:30:00+02:00 – 2026-04-25T11:30:00+02:00

Fin : 2026-04-25T09:30:00+02:00 – 2026-04-25T11:30:00+02:00

Nous partons à vélo pour une boucle tranquille de 10km à la découverte de 6 modèles de production jardinière à l’échelle d’un quartier :

jardin associatif Carottes & Coccinelles,

relais Nature de la Moulinette,

jardins familiaux,

projet de maraichage urbain d’insertion Dunes Fertiles et jardins partagés et pédagogique (Régie de Quartiers Diagonales) ,

verger du Petit Marseille.

Différentes sources d’inspiration pour un retour à l’autonomie alimentaire ici et maintenant, au doux rythme de la bicyclette.

Départ et retour sur l’Esplanade du Gabut, face à la Tour Saint-Nicolas.

Visite guidée par Martin Charpentier, médiateur jardins pour la Régie de Quartiers.

Inscription obligatoire en cliquant ici

47 Av. Proudhon 17000 La Rochelle 47 Avenue Proudhon La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.les48h.com/evenements/boucle-familiale-a-velo-variete-des-jardins-de-villeneu/ »}]

Mai à Vélo s’associe au Festival des 48h de l’Agriculture Urbaine pour vous proposer des balades à vélo ludiques !

48h de l’Agriculture Urbaine