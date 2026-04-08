4e édition Salon du mariage Chateau de Bizy Vernon
4e édition Salon du mariage Chateau de Bizy Vernon samedi 3 octobre 2026.
Vernon
4e édition Salon du mariage
Chateau de Bizy Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Organisé par Kwanza Evénements
Entrée gratuite Salon du mariage + accès au parc du château
Futurs mariés ne perdez plus votre temps!
-Prestataires choisis et sélectionnés
-Ambiance intimiste et élégante
-Entrée et parking gratuits
-Accès facile et rapide: sortie 16 A 13, à 3km du château
-Conférences, animations, défilés, restauration sur place.
Vous êtes prestataires ? Réservez votre emplacement kwanza.evenements@gmail.com
Visite guidée du château à tarif préférentiel 6€ au lieu de 10€. .
Chateau de Bizy Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 12 14 60 25 chateaudebizy@gmail.com
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English : 4e édition Salon du mariage
L’événement 4e édition Salon du mariage Vernon a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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