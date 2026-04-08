4e édition Salon du mariage Chateau de Bizy Vernon

Vernon

4e édition Salon du mariage

Chateau de Bizy Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Organisé par Kwanza Evénements

Entrée gratuite Salon du mariage + accès au parc du château

Futurs mariés ne perdez plus votre temps!

-Prestataires choisis et sélectionnés

-Ambiance intimiste et élégante

-Entrée et parking gratuits

-Accès facile et rapide: sortie 16 A 13, à 3km du château

-Conférences, animations, défilés, restauration sur place.

Vous êtes prestataires ? Réservez votre emplacement kwanza.evenements@gmail.com

Visite guidée du château à tarif préférentiel 6€ au lieu de 10€. .

Chateau de Bizy Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 12 14 60 25 chateaudebizy@gmail.com

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English : 4e édition Salon du mariage

L’événement 4e édition Salon du mariage Vernon a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération