4ème édition des Portes Ouvertes d’Ateliers d’Artistes à Fouras et Saint Laurent de la Prée Fouras
samedi 24 octobre 2026 · Fouras
Informations pratiques
Fouras
4ème édition des Portes Ouvertes d’Ateliers d’Artistes à Fouras et Saint Laurent de la Prée
Fouras Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 11:00:00
fin : 2026-10-25 18:00:00
Date(s) :
2026-10-24 2026-10-25
Les artistes de la presqu’île de Fouras ouvrent le temps d’un weekend les portes de leurs ateliers au public découvrez leurs secrets de création, vivez au plus près l’expérience de l’atelier d’un peintre, d’un graveur, d’un sculpteur..
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Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 18 17 34 atelierdesondines@gmail.com
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English : 4th edition of the Artists’ Studios Open Days in Fouras and Saint-Laurent-de-la-Prée
For one weekend, artists from the Fouras Peninsula are opening the doors of their studios to the public: discover their creative secrets and get an up-close look at the working lives of a painter, an engraver and a sculptor…
L’événement 4ème édition des Portes Ouvertes d’Ateliers d’Artistes à Fouras et Saint Laurent de la Prée Fouras a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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