Informations pratiques

Le Touquet-Paris-Plage

4ème édition Trail Urbain du Touquet

Salle des 4 Saisons Avenue de l’hippodrome Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-12-04

Repousse tes limites sur les pavés du Touquet !

Notre Urban Trail te propose un parcours exigeant à travers les rues historiques et les sentiers côtiers. Dépassement de soi garanti.

Distance 10,6 km à la découverte nocturne du Touquet.

En collaboration avec le TAC Athlétisme, au profit du téléthon.

Pas de chrono, pas de classement. .

Salle des 4 Saisons Avenue de l’hippodrome Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Push your limits on the cobbles of Le Touquet!

L’événement 4ème édition Trail Urbain du Touquet Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage