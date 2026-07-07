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AGENDA · Le Touquet-Paris-Plage

4ème édition Trail Urbain du Touquet Le Touquet-Paris-Plage

vendredi 4 décembre 2026 · Le Touquet-Paris-Plage

Informations pratiques

Début
vendredi 4 décembre 2026
Fin
vendredi 4 décembre 2026
Adresse
Salle des 4 Saisons Avenue de l'hippodrome
Ville
62520 Le Touquet-Paris-Plage
Département
Pas-de-Calais
Tarif

Le Touquet-Paris-Plage

4ème édition Trail Urbain du Touquet

Salle des 4 Saisons Avenue de l’hippodrome Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04
fin : 2026-12-04

Date(s) :
2026-12-04

Repousse tes limites sur les pavés du Touquet !
Notre Urban Trail te propose un parcours exigeant à travers les rues historiques et les sentiers côtiers. Dépassement de soi garanti.

Distance 10,6 km à la découverte nocturne du Touquet.
En collaboration avec le TAC Athlétisme, au profit du téléthon.
Pas de chrono, pas de classement.   .

Salle des 4 Saisons Avenue de l’hippodrome Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 

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English :

Push your limits on the cobbles of Le Touquet!

L’événement 4ème édition Trail Urbain du Touquet Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage

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