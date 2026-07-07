4ème édition Trail Urbain du Touquet Le Touquet-Paris-Plage
vendredi 4 décembre 2026 · Le Touquet-Paris-Plage
Informations pratiques
Le Touquet-Paris-Plage
4ème édition Trail Urbain du Touquet
Salle des 4 Saisons Avenue de l’hippodrome Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04
fin : 2026-12-04
Date(s) :
2026-12-04
Repousse tes limites sur les pavés du Touquet !
Notre Urban Trail te propose un parcours exigeant à travers les rues historiques et les sentiers côtiers. Dépassement de soi garanti.
Distance 10,6 km à la découverte nocturne du Touquet.
En collaboration avec le TAC Athlétisme, au profit du téléthon.
Pas de chrono, pas de classement. .
Salle des 4 Saisons Avenue de l’hippodrome Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00
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English :
Push your limits on the cobbles of Le Touquet!
L’événement 4ème édition Trail Urbain du Touquet Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage
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