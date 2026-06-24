4ème édition Ultrabaie Saint-Valery-sur-Somme
4ème édition Ultrabaie Saint-Valery-sur-Somme dimanche 5 juillet 2026.
Saint-Valery-sur-Somme
4ème édition Ultrabaie
Saint-Valery-sur-Somme Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Le trail
Entre Baie Somme et Falaises
Le trail
Entre Baie Somme et Falaises .
Saint-Valery-sur-Somme 80410 Somme Hauts-de-France contact@ultrabaie.com
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English :
The Trail
Between Baie Somme and the Cliffs
L’événement 4ème édition Ultrabaie Saint-Valery-sur-Somme a été mis à jour le 2026-06-24 par OT DE LA BAIE DE SOMME
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