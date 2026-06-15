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Expo Drôle de terriens Saint-Valery-sur-Somme

Expo Drôle de terriens Saint-Valery-sur-Somme jeudi 9 juillet 2026.

Adresse : Place des Pilotes

Ville : 80230 Saint-Valery-sur-Somme

Département : Somme

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Saint-Valery-sur-Somme

Expo Drôle de terriens

Place des Pilotes Saint-Valery-sur-Somme Somme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-15 13:00:00

Date(s) :
2026-07-09

Exposition de Jocelyne Goron
Exposition de Jocelyne Goron   .

Place des Pilotes Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 39 29 

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English :

Exhibition by Jocelyne Goron

L’événement Expo Drôle de terriens Saint-Valery-sur-Somme a été mis à jour le 2026-06-15 par OT DE LA BAIE DE SOMME

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