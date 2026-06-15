Saint-Valery-sur-Somme

Expo Drôle de terriens

Place des Pilotes Saint-Valery-sur-Somme Somme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:00:00

fin : 2026-07-15 13:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Exposition de Jocelyne Goron

Exposition de Jocelyne Goron .

Place des Pilotes Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 39 29

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English :

Exhibition by Jocelyne Goron

L’événement Expo Drôle de terriens Saint-Valery-sur-Somme a été mis à jour le 2026-06-15 par OT DE LA BAIE DE SOMME