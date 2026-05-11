4ème recontres photographiques de Pertuis Rue Henri Silvy Pertuis

Pertuis

4ème recontres photographiques de Pertuis

Du 02/06 au 14/06/2026 tous les jours. Rue Henri Silvy Médiathèque et Espace Georges Jouvin (salle des fêtes) Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-02

Exposition de photos du photoclub image in à la médiathèque les Carmes et l’espace Jouvin du 2 au 14 juin.

Médiathèque les Carmes du 2 au 13 juin Galerie Francis Blanc architecture en noir et blanc by image’in

Espace Georges Jouvin du 5 au 14 juin Photographes invités Maya et Patrick Girard et Arno Lafontaine

15 clubs et image’in

Plus de 600 photo à voir



Entrée libre

Information 06 21 88 82 39 .

Rue Henri Silvy Médiathèque et Espace Georges Jouvin (salle des fêtes) Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 21 88 82 39

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English :

Photo exhibition by photoclub image in at médiathèque les Carmes and espace Jouvin from June 2 to 14.

L’événement 4ème recontres photographiques de Pertuis Pertuis a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Pertuis