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4ème recontres photographiques de Pertuis Rue Henri Silvy Pertuis

4ème recontres photographiques de Pertuis Rue Henri Silvy Pertuis mardi 2 juin 2026.

Lieu : Rue Henri Silvy

Adresse : Médiathèque et Espace Georges Jouvin (salle des fêtes)

Ville : 84120 Pertuis

Département : Vaucluse

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif :

Pertuis

4ème recontres photographiques de Pertuis

Du 02/06 au 14/06/2026 tous les jours. Rue Henri Silvy Médiathèque et Espace Georges Jouvin (salle des fêtes) Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-02

Exposition de photos du photoclub image in à la médiathèque les Carmes et l’espace Jouvin du 2 au 14 juin.
Médiathèque les Carmes du 2 au 13 juin Galerie Francis Blanc architecture en noir et blanc by image’in
Espace Georges Jouvin du 5 au 14 juin Photographes invités Maya et Patrick Girard et Arno Lafontaine
15 clubs et image’in
Plus de 600 photo à voir

Entrée libre
Information 06 21 88 82 39   .

Rue Henri Silvy Médiathèque et Espace Georges Jouvin (salle des fêtes) Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 21 88 82 39 

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English :

Photo exhibition by photoclub image in at médiathèque les Carmes and espace Jouvin from June 2 to 14.

L’événement 4ème recontres photographiques de Pertuis Pertuis a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Pertuis

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