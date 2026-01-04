4ème Salon du Bien-être

Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 10:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Le 4ème salon du bien-être se déroulera à Châtillon-sur-Loire le dimanche 19 avril au centre socio-culturel. Les exposants vous accueilleront pour la découverte de différentes techniques apportant du bien-être mais aussi pour l’accompagnement dans le déblocage émotionnel. Entrée libre. Restauration sur place. Pour tout complément d’information, merci de contacter le 06 07 11 98 39. .

Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 07 11 98 39 rosemondesinzellz@gmail.com

English :

L’événement 4ème Salon du Bien-être Châtillon-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-07 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX