Le Châti’Trail Châtillon-sur-Loire

Le Châti’Trail

Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Loire Loiret

Début : Dimanche 2026-04-26 08:30:00

fin : 2026-04-26

2026-04-26

Le 26 avril, l’association Châti’Trail invite à découvrir le Trail de Châtillon-sur-Loire, un événement sportif incontournable pour tous les amoureux de nature et de défi. Plusieurs parcours adaptés à différents niveaux permettent de s’élancer à travers des paysages variés et préservés, entre forêts, chemins de campagne et points de vue pittoresques. Les coureurs, qu’ils soient débutants ou expérimentés, profiteront d’une organisation soignée et d’une ambiance chaleureuse. Le Trail de Châtillon-sur-Loire offre l’opportunité de repousser ses limites tout en explorant la beauté du territoire. Une belle journée sportive et conviviale attend tous les participants, avec des souvenirs inoubliables au rendez-vous. Inscriptions en ligne ou sur place selon les disponibilités. .

Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 60 10 74 96 charlottedesvaux45@gmail.com

English :

Come and take part in the Chati’Trail, with courses of 8, 15 and 25 km. An 8 km hike is also available. Meet at the Châtillon-sur-Loire fairground for departures. For further information, call 06 60 10 74 96.

