Stevenson | sentier autour de Châtillon-sur-Loire Châtillon-sur-Loire Loiret

Stevenson | sentier autour de Châtillon-sur-Loire 45360 Châtillon-sur-Loire Loiret Centre-Val de Loire

A partir de 1875, Robert Louis Stevenson qui n’a que 25 ans, quitte de plus en plus fréquemment son Ecosse natale. Ses séjours en Gâtinais sont ponctués de voyages, en canoë entre Anvers et Pontoise, avec l’âne Modestine dans les Cévennes et le long du Loing jusqu’à Châtillon-sur-Loire.

From 1875 onwards, Robert Louis Stevenson, who was only 25 years old, left his native Scotland more and more frequently. His stays in the Gâtinais region were punctuated by trips by canoe between Antwerp and Pontoise, with the donkey Modestine in the Cévennes and along the Loing to Châtillon-sur-Loi

Ab 1875 verließ der erst 25-jährige Robert Louis Stevenson seine schottische Heimat immer häufiger. Während seiner Aufenthalte im Gâtinais unternahm er Reisen mit dem Kanu von Antwerpen nach Pontoise, mit dem Esel Modestine in die Cevennen und entlang des Flusses Loing bis nach Châtillon-sur-Loire.

A partire dal 1875, Robert Louis Stevenson, che aveva solo 25 anni, lasciò sempre più spesso la natia Scozia. I suoi soggiorni nella regione del Gâtinais sono intervallati da viaggi in canoa tra Anversa e Pontoise, con l’asino Modestine nelle Cévennes e lungo il Loing fino a Châtillon-sur-Loire.

A partir de 1875, Robert Louis Stevenson, que sólo tenía 25 años, abandonó su Escocia natal cada vez con más frecuencia. Sus estancias en la región de Gâtinais están jalonadas de viajes, en canoa entre Amberes y Pontoise, con el burro Modestine en las Cevenas y por el Loing hasta Châtillon-sur-Loire

