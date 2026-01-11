Exposition d’huiles pastels et sculptures Claude Boulanger, Dominique Mauplot er Gary Ramirez

47 Rue Franche Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-05-22 12:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Du 14 mars au 11 avril, l’Espace culturel de Châtillon-sur-Loire accueille une exposition mêlant huiles pastel et sculptures de Claude Boulanger, Dominique Mauplot et Gary Ramirez. Trois univers artistiques se rencontrent pour offrir un parcours sensible, entre matière, couleur et expression.

Du 14 mars au 11 avril, l’Espace culturel de Châtillon-sur-Loire accueille une exposition dédiée aux huiles pastel et aux sculptures de Claude Boulanger, Dominique Mauplot et Gary Ramirez. À travers leurs œuvres, les trois artistes proposent un dialogue entre couleur, matière et volume, offrant au public une approche sensible et complémentaire de la création artistique. Les huiles pastel révèlent jeux de lumière et nuances délicates, tandis que les sculptures explorent les formes et les textures avec force et subtilité. Cette exposition invite à la contemplation et à la découverte de regards singuliers, réunis dans un même espace pour créer un parcours riche et équilibré. Un rendez-vous culturel accessible à tous, au cœur de Châtillon-sur-Loire. .

47 Rue Franche Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 99 66 espaceculturel@chatillonsurloire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From March 14 to April 11, the Espace culturel in Châtillon-sur-Loire hosts an exhibition of pastel oils and sculptures by Claude Boulanger, Dominique Mauplot and Gary Ramirez. Three artistic worlds come together to offer a sensitive journey through matter, color and expression.

L’événement Exposition d’huiles pastels et sculptures Claude Boulanger, Dominique Mauplot er Gary Ramirez Châtillon-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-11 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX