Rassemblement autos/motos Châtillon-sur-Loire

Rassemblement autos/motos

Rue Octave Montembault Châtillon-sur-Loire Loiret

Gratuit

Début : 2026-04-25 11:00:00

fin : 2026-06-20 19:00:00

2026-04-25 2026-06-20

Les 25 avril et 20 juin à Châtillon-sur-Loire, de 11h à 19h, venez au grand rassemblement Autos et Motos à Mantelot. Entrée gratuite, véhicules anciens et de prestige, animations, burgers, pin-ups, musique. Café offert aux participants. Infos et programme sur blocmoteur.fr.

Rendez-vous le samedi 25 avril et 20 juin de 11h à 19h à Châtillon-sur-Loire, site de Mantelot, pour un grand rassemblement Autos, Motos et véhicules d’exception. Événement gratuit et ouvert à tous, passionnés ou curieux, venez admirer des voitures de plus de 20 ans, ainsi que des modèles prestigieux, tunés ou de piste, quel que soit leur âge. Motos, quads, camions, tracteurs et bien plus seront également au rendez-vous. Ambiance festive garantie avec food-truck, boissons, glaces, musique, pin-ups, et café de bienvenue offert aux participants. Bourse d’échange à 1,50 €/ml pour pros et particuliers. Retrouvez toutes les infos et le programme complet sur blocmoteur.fr. Une journée à ne pas manquer pour les amateurs de belles mécaniques. .

Rue Octave Montembault Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 89 19 10 48

English :

On August 16 in Châtillon-sur-Loire, from 11am to 7pm, come to the big gathering of cars and motorcycles at Mantelot. Free admission, vintage and prestige vehicles, entertainment, burgers, pin-ups, music. Coffee offered to participants. Info and program on blocmoteur.fr.

