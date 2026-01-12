Grand marché semi-nocturne

Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif :

Date :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Le 4 juillet, l’UCAC invite à un grand marché semi-nocturne au cœur de Châtillon-sur-Loire, idéal pour découvrir les richesses locales dans une ambiance chaleureuse. De nombreux exposants proposeront des produits du terroir, créations artisanales et spécialités gourmandes, parfaits pour savourer les plaisirs de l’été. Ce marché, rythmé par des animations festives, promet un moment convivial, propice aux échanges et aux découvertes. Flâner entre les stands illuminés, déguster des saveurs authentiques et profiter des animations musicales offriront une soirée mémorable. Un rendez-vous incontournable pour célébrer l’été, soutenir les producteurs locaux et partager des instants agréables en famille ou entre amis. .

Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 07 11 98 39

English :

On July 5, UCAC is organizing a large-scale semi-nocturnal market in Châtillon-sur-Loire! Discover gourmet, artisanal and local stalls in a festive atmosphere. Entertainment, tastings and local produce on the program. A convivial moment to share with family and friends!

L'événement Grand marché semi-nocturne Châtillon-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-09