Concert annuel de l’Union musicale châtillonnaise

Rue de la Boyaudière Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:45:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

L’Union musicale chatillonnaise vous propose son traditionnel concert annuel le samedi 27 juin à partir de 20h45 au Gymnase Jean Roblin de Châtillon-sur-Loire. L’occasion de profiter de beaux airs musicaux de variété réinterprétés par notre ensemble amateur local.

Le Concert annuel de l’Union musicale châtillonnaise est un évènement attendu chaque année tant le succès y est au rendez-vous.

L’orchestre, composé d’une quarantaine de musiciens, sous la direction de Francis Charbonneau, interprète des

musiques et mélodies toujours très variées, pour le plus grand plaisir d’un public mélomane. .

Rue de la Boyaudière Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 37 54 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Union musicale chatillonnaise presents its traditional annual concert on Saturday June 28, starting at 8:45pm at the Gymnase Jean Roblin in Châtillon-sur-Loire. An opportunity to enjoy a variety of musical tunes reinterpreted by our local amateur ensemble.

L’événement Concert annuel de l’Union musicale châtillonnaise Châtillon-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-09 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX