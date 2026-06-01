Châtillon-sur-Loire

Théâtre La Sérénade

40 Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 18:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Le 28 juin à 18h, l’Espace Gitton à Châtillon-sur-Loire accueille La Sérénade de Slawomir Mrozek, jouée par les Histrions d’Autry-le-Châtel. Précédé de quelques fables de La Fontaine, ce spectacle promet un beau moment de théâtre, accessible et convivial.

Le dimanche 28 juin à 18h, l’Espace Gitton à Châtillon-sur-Loire vous donne rendez-vous pour découvrir La Sérénade de Slawomir Mrozek, interprétée par la troupe des Histrions d’Autry-le-Châtel.

Précédé de quelques fables de La Fontaine, ce spectacle propose une belle rencontre entre théâtre et littérature, dans une ambiance accessible et conviviale. Entre texte classique et pièce contemporaine, la représentation promet un moment vivant, rythmé par le plaisir du jeu, de la scène et de la langue.

Accueilli par Les Locaux s’motivent, ce rendez-vous culturel est une belle idée de sortie pour profiter d’un spectacle en fin de journée et partager un moment de théâtre au cœur de Châtillon-sur-Loire. Participation au chapeau. .

40 Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire leslocaux45360@gmail.com

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English :

On June 28 at 6pm, the Espace Gitton in Châtillon-sur-Loire plays host to Slawomir Mrozek’s La Sérénade, performed by the Histrions d’Autry-le-Châtel. Preceded by some of La Fontaine’s fables, this show promises to be an enjoyable, accessible and convivial piece of theater.

L’événement Théâtre La Sérénade Châtillon-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-05 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX