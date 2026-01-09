Salon artistique d’été de l’association Artéria Transparence

47 rue franche Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-08-01 12:00:00

Date(s) :

2026-07-04

L’ Association Artéria vous propose de découvrir des sculptures, dessins, gravures, peintures et photos à l’espace culturel de Châtillon-sur-Loire lors du salon d’été du 05 juillet au 02 août qui a pour thème cette année Transparence .

Pour son salon d’été, l’association Arteria propose chaque année aux peintres, sculpteurs et photographes participants un

sujet bien spécifique. 2026 est l’année du thème Transparence .

L’imagination des artistes peut donc ouvrir des fenêtres sur de multiples horizons que nous pouvons découvrir tout au long de ce mois de juillet.

Ouverture du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Entrée libre. .

47 rue franche Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 99 66 espaceculturel@chatillonsurloire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Association Artéria invites you to discover sculptures, drawings, engravings, paintings and photos at the Châtillon-sur-Loire cultural center during its summer exhibition from July 05 to August 02, with Ouvertures as this year’s theme.

L’événement Salon artistique d’été de l’association Artéria Transparence Châtillon-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-09 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX