Exposition Fabrication artisanale Châtillon-sur-Loire

Du 23 au 26 avril, venez découvrir le savoir-faire local à l’exposition artisanale des Petites Mains à Châtillon-sur-Loire ! Créations uniques, objets faits main, tricot, couture… un concentré de passion et de talent au Centre Médico-social. Entrée libre et ambiance chaleureuse !

Du 23 au 26 avril, ne manquez pas l’exposition artisanale organisée par le collectif Les Petites Mains à Châtillon-sur-Loire ! Rendez-vous au Centre Médico-social pour découvrir des créations faites main couture, tricot, objets déco, accessoires et bien plus encore. Une belle occasion de valoriser le savoir-faire local et de faire le plein d’idées originales. Les artisanes seront présentes pour partager leur passion et répondre à vos questions. Entrée libre, ambiance conviviale garantie ! Ouvert jeudi et vendredi de 9h30 à 18h, samedi et dimanche de 10h à 18h. Venez soutenir la créativité locale et repartir, peut-être, avec un coup de cœur fait main ! .

Exhibition in Châtillon-sur-Loire at the center médico-social of the association les petites mains from April 24 to April 27. You can discover the club’s creations. For further information, please contact 02 38 31 20 44.

