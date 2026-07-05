5 ans de Badgeons les Hauts-de-France, Cube EIC, Tourcoing

Informations pratiques

5 ans de Badgeons les Hauts-de-France Mardi 22 septembre, 18h00 Cube EIC Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-22T18:00:00+02:00 – 2026-09-22T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-22T18:00:00+02:00 – 2026-09-22T22:00:00+02:00

SAVE THE DATE | 22/09/2026

5 ans de reconnaissance en région, ça se fête !

Depuis 5 ans, le collectif Badgeons les Hauts-de-France œuvre pour que les compétences, les engagements et les talents de chacun soient mieux reconnus, grâce aux Open Badges notamment.

Comme célébrer est un excellent moyen de reconnaître, nous vous donnons rendez-vous le mardi 22 septembre 2026, de 18h à 22h, au Cube EIC au 26 rue de l’Alma à Tourcoing, pour une soirée anniversaire placée sous le Haut-patronage de la Région Hauts-de-France.

C’est donc LE moment pour rencontrer tout l’écosystème local de la reconnaissance en présence du monde économique régional !

Au programme :

Foire aux projets open badges régionaux

Inspiration par un grand témoin

Signature collective de la charte de la reconnaissance ouverte

Surprises pour mieux nous connaître et nous reconnaître

Dégustation du gâteau !

Réservez dès maintenant votre soirée du 22 septembre et n’hésitez pas à diffuser autour de vous !

Cube EIC 26 rue de l’Alma à Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFnn1JTZfhpHdoOHjaV6ZUxhvm8G3D7Pux0hq4JlENdAEzjA/viewform »}]

Le 22 septembre, la Reconnaissance se fête à Tourcoing !