5 ème manche de la coupe de Normandie BMX Argentan
5 ème manche de la coupe de Normandie BMX Argentan dimanche 7 juin 2026.
5 ème manche de la coupe de Normandie BMX
Route de SEVIGNY Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 17:30:00
Date(s) :
2026-06-07
5 -ème manche de la coupe de Normandie.
Le classement se fait sur l’ensemble des manches avec récompenses aux assises de BMX en fin de saison 2026.
Entrée gratuite.
Restauration sur place. .
Route de SEVIGNY Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 19 03 85 24 bmxargentan61@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 5 ème manche de la coupe de Normandie BMX
L’événement 5 ème manche de la coupe de Normandie BMX Argentan a été mis à jour le 2026-02-20 par Terres d’Argentan Intercom