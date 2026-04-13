5 violoncelles et électronique, le Bleue Quintet en concert à Paris ! Le 360 Paris Music Factory Paris

Le Bleue Quintet est une fusion entre la musique de chambre, la culture classique et la musique électronique. Le groupe s’est produit en France et à travers le monde, jusqu’au Japon. Leur premier disque est sorti en 2024 sur le label Mirare.

« Esprit électropunk et ambiance survoltée dans la salle » TÉLÉRAMA

« Un album intense » L’HUMANITÉ

« Des contrées musicales inattendues » FRANCE INTER

« Un tour de force » L’ÉCLAIREUR FNAC

Distribution :

Justine Metral, Frédéric Deville, Paul Colomb, Michèle Pierre, Louis Rodde : violoncelles

Anaïs Georgel : sonorisation

Réservez à l’avance, les tarifs early birds sont valables jusqu’au 15 mai !

Ouverture des portes : 19h30 / Début concert : 20h

Un restaurant et un bar sont ouverts au 360 dès 18h

Coup de coeur Télérama de la Folle Journée de Nantes, le Bleue Quintet joue pour la première fois au 360 Music Factory ! Envolées celtiques, énergie punk, improvisations techno et force émotionnelle du violoncelle se mêlent en une fresque vibrante portée par cinq interprètes virtuoses à la vitalité contagieuse.

Le vendredi 19 juin 2026

de 19h30 à 21h30

payant

De 0 à 16 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-19T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-20T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-19T19:30:00+02:00_2026-06-19T21:30:00+02:00

Le 360 Paris Music Factory 49 Rue Myrha 75018 Paris

https://www.helloasso.com/associations/le-ponton-des-arts/evenements/concert-du-bleue-quintet-au-360-music-factory lepontondesarts@gmail.com



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