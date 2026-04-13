5 violoncelles et électronique, le Bleue Quintet en concert à Paris ! Le 360 Paris Music Factory Paris
5 violoncelles et électronique, le Bleue Quintet en concert à Paris ! Le 360 Paris Music Factory Paris vendredi 19 juin 2026.
Le Bleue Quintet est une fusion entre la musique de chambre, la culture classique et la musique électronique. Le groupe s’est produit en France et à travers le monde, jusqu’au Japon. Leur premier disque est sorti en 2024 sur le label Mirare.
« Esprit électropunk et ambiance survoltée dans la salle » TÉLÉRAMA
« Un album intense » L’HUMANITÉ
« Des contrées musicales inattendues » FRANCE INTER
« Un tour de force » L’ÉCLAIREUR FNAC
Distribution :
Justine Metral, Frédéric Deville, Paul Colomb, Michèle Pierre, Louis Rodde : violoncelles
Anaïs Georgel : sonorisation
Réservez à l’avance, les tarifs early birds sont valables jusqu’au 15 mai !
Ouverture des portes : 19h30 / Début concert : 20h
Un restaurant et un bar sont ouverts au 360 dès 18h
Coup de coeur Télérama de la Folle Journée de Nantes, le Bleue Quintet joue pour la première fois au 360 Music Factory ! Envolées celtiques, énergie punk, improvisations techno et force émotionnelle du violoncelle se mêlent en une fresque vibrante portée par cinq interprètes virtuoses à la vitalité contagieuse.
Le vendredi 19 juin 2026
de 19h30 à 21h30
payant
De 0 à 16 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-19T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-20T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-19T19:30:00+02:00_2026-06-19T21:30:00+02:00
Le 360 Paris Music Factory 49 Rue Myrha 75018 Paris
https://www.helloasso.com/associations/le-ponton-des-arts/evenements/concert-du-bleue-quintet-au-360-music-factory lepontondesarts@gmail.com
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