50 ans après la publication d’Une histoire de la photographie de mode par Nancy Hall-Duncan, où en est l’histoire de la photographie de mode?, Palais Galliera, musée de la mode de Paris, Paris

Informations pratiques

50 ans après la publication d’Une histoire de la photographie de mode par Nancy Hall-Duncan, où en est l’histoire de la photographie de mode? Mercredi 21 avril 2027, 10h00 Palais Galliera, musée de la mode de Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-21T10:00:00+02:00 – 2027-04-21T13:00:00+02:00

Fin : 2027-04-21T10:00:00+02:00 – 2027-04-21T13:00:00+02:00

A l’occasion de la célébration conjointe du cinquantenaire de l’ouverture du Musée de la mode et du costume au Palais Galliera en 1977 et du Bicentenaire de la Photographie, plusieurs événements questionneront l’histoire de la mode et de ses expositions. Autour de la photographie, une discussion aura lieu avec l’historienne de l’art Nancy Hall-Duncan afin de revenir sur la genèse de son Histoire de la Photographie de mode publiée à l’occasion de l’exposition dont elle fut commissaire et qui s’est tenue pour la première fois en 1977 à l’International Museum of Photography – George Eastman House à Rochester (Etats-Unis). Cette rencontre sera également l’occasion de dresser un état des lieux de l’histoire de la photographie de mode aujourd’hui, en invitant de jeunes chercheurs à partager leurs approches.

Palais Galliera, musée de la mode de Paris 10 avenue Pierre 1er de Serbie 75116 Paris Paris 75116 Chaillot Paris Île-de-France

A l’occasion de la célébration conjointe du cinquantenaire de l’ouverture du Musée de la mode et du costume au Palais Galliera en 1977 et du Bicentenaire de la Photographie, plusieurs événements…

© Henry Clarke, Palais Galliera, Paris.