AGENDA · Bessenay
50 ans de la Fete de la cerise, Place du Marché, Bessenay
dimanche 4 juillet 2027 · Place du Marché · Bessenay
Informations pratiques
50 ans de la Fete de la cerise Dimanche 4 juillet 2027, 19h00 Place du Marché Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-07-04T19:00:00+02:00 – 2027-07-04T23:59:00+02:00
Fin : 2027-07-04T19:00:00+02:00 – 2027-07-04T23:59:00+02:00
Le programme et les modalités d’organisation seront communiqués dans le courant de l’année 2027.
Place du Marché Place du Marché, 69690 Bessenay Bessenay 69690 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Animation musicale en continu
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