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AGENDA · Bessenay

50 ans de la Fete de la cerise, Place du Marché, Bessenay

dimanche 4 juillet 2027 · Place du Marché · Bessenay

Informations pratiques

Début
dimanche 4 juillet 2027
Fin
dimanche 4 juillet 2027
Lieu
Place du Marché
Adresse
Place du Marché, 69690 Bessenay
Ville
69690 Bessenay
Département
Rhône

50 ans de la Fete de la cerise Dimanche 4 juillet 2027, 19h00 Place du Marché Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-07-04T19:00:00+02:00 – 2027-07-04T23:59:00+02:00
Fin : 2027-07-04T19:00:00+02:00 – 2027-07-04T23:59:00+02:00

Le programme et les modalités d’organisation seront communiqués dans le courant de l’année 2027.

Place du Marché Place du Marché, 69690 Bessenay Bessenay 69690 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Animation musicale en continu

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