50 ans de la Fete de la cerise, Place du Marché, Bessenay

Informations pratiques

50 ans de la Fete de la cerise Dimanche 4 juillet 2027, 19h00 Place du Marché Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-07-04T19:00:00+02:00 – 2027-07-04T23:59:00+02:00

Fin : 2027-07-04T19:00:00+02:00 – 2027-07-04T23:59:00+02:00

Le programme et les modalités d’organisation seront communiqués dans le courant de l’année 2027.

Place du Marché Place du Marché, 69690 Bessenay Bessenay 69690 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Animation musicale en continu