50 ans de patrimoine photographique. Regards de l’Inventaire général du patrimoine culturel des Hauts-de-France, Archives départementales de l’Aisne, Laon

Informations pratiques

50 ans de patrimoine photographique. Regards de l’Inventaire général du patrimoine culturel des Hauts-de-France 21 septembre – 18 décembre Archives départementales de l’Aisne Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-21T09:00:00+02:00 – 2026-09-21T17:00:00+02:00

Fin : 2026-12-18T09:00:00+01:00 – 2026-12-18T17:00:00+01:00

Découvrez le fonds photographique de l’Inventaire général du patrimoine des Hauts-de-France, créé en 1979 et toujours enrichi aujourd’hui.

Architecture religieuse, industrielle ou publique, patrimoine urbain, rural et balnéaire, du gothique à l’architecture contemporaine, l’exposition explore la diversité du patrimoine régional, photographié à différentes époques. Elle invite ainsi à considérer la photographie d’Inventaire comme un outil scientifique majeur de documentation et d’analyse, mais aussi de transmission et de construction du regard et de la mémoire collective de notre patrimoine.

Archives départementales de l’Aisne Parc Foch Laon 02000 Semilly Aisne Hauts-de-France

Découvrez le fonds photographique de l’Inventaire général du patrimoine des Hauts-de-France, créé en 1979 et toujours enrichi aujourd’hui.

© Région Hauts-de-France – Inventaire général. Caudroit, Philippe, 1979