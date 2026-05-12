Sylvanès

500 ans de musique pour cuivres par Connaught Brass, quintette de cuivres

Sylvanès Aveyron

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-21

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Dans le cadre du 49e Festival musique sacrées musiques du monde

Connaught Brass insuffle une nouvelle vie à la musique de chambre pour cuivres. A travers un répertoire éclectique, de Gabrieli à Bersntein en passant par Fauré, Piazzolla et des partitions contemporaines, la maîtrise technique de ces cinq jeunes interprètes laisse sans voix ! Une formation audacieuse et dynamique pour une expérience de concert unique et captivante ! .

Sylvanès 12360 Aveyron Occitanie +33 5 65 98 20 20

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English :

As part of the 49th Sacred Music World Music Festival

L’événement 500 ans de musique pour cuivres par Connaught Brass, quintette de cuivres Sylvanès a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)