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500 ans de musique pour cuivres par Connaught Brass, quintette de cuivres Sylvanès

500 ans de musique pour cuivres par Connaught Brass, quintette de cuivres Sylvanès

500 ans de musique pour cuivres par Connaught Brass, quintette de cuivres Sylvanès vendredi 21 août 2026.

Ville : 12360 Sylvanès

Département : Aveyron

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Tarif : 15 15 20 Tarif de base plein tarif

Sylvanès

500 ans de musique pour cuivres par Connaught Brass, quintette de cuivres

Sylvanès Aveyron

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-21
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Dans le cadre du 49e Festival musique sacrées musiques du monde
Connaught Brass insuffle une nouvelle vie à la musique de chambre pour cuivres. A travers un répertoire éclectique, de Gabrieli à Bersntein en passant par Fauré, Piazzolla et des partitions contemporaines, la maîtrise technique de ces cinq jeunes interprètes laisse sans voix ! Une formation audacieuse et dynamique pour une expérience de concert unique et captivante !   .

Sylvanès 12360 Aveyron Occitanie +33 5 65 98 20 20 

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English :

As part of the 49th Sacred Music World Music Festival

L’événement 500 ans de musique pour cuivres par Connaught Brass, quintette de cuivres Sylvanès a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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