500 ans de musique pour cuivres par Connaught Brass, quintette de cuivres Sylvanès
500 ans de musique pour cuivres par Connaught Brass, quintette de cuivres Sylvanès vendredi 21 août 2026.
Sylvanès
500 ans de musique pour cuivres par Connaught Brass, quintette de cuivres
Sylvanès Aveyron
Tarif : 15 – 15 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-21
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Dans le cadre du 49e Festival musique sacrées musiques du monde
Connaught Brass insuffle une nouvelle vie à la musique de chambre pour cuivres. A travers un répertoire éclectique, de Gabrieli à Bersntein en passant par Fauré, Piazzolla et des partitions contemporaines, la maîtrise technique de ces cinq jeunes interprètes laisse sans voix ! Une formation audacieuse et dynamique pour une expérience de concert unique et captivante ! .
Sylvanès 12360 Aveyron Occitanie +33 5 65 98 20 20
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English :
As part of the 49th Sacred Music World Music Festival
L’événement 500 ans de musique pour cuivres par Connaught Brass, quintette de cuivres Sylvanès a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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