De Undis ad Stellam de Christophe Guyard • Création du festival • avec D. Mégret, M. Wolkowitsky, P. Dauneauet le Chœur Unda Maris Sylvanès
De Undis ad Stellam de Christophe Guyard • Création du festival • avec D. Mégret, M. Wolkowitsky, P. Dauneauet le Chœur Unda Maris Sylvanès vendredi 14 août 2026.
Sylvanès
De Undis ad Stellam de Christophe Guyard • Création du festival • avec D. Mégret, M. Wolkowitsky, P. Dauneauet le Chœur Unda Maris
Sylvanès Aveyron
Tarif : 15 – 15 – 28 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Dans le cadre du 49e Festival musique sacrées musiques du monde
Cette nouvelle création de Christophe Guyard est une fresque musicale et poétique, dédiée au Mont-Saint-Michel et à sa Baie ce lieu où la pierre, l’eau et la lumière s’unissent pour former un sanctuaire naturel. Ce poème lyrique en un acte est à la fois chant d’hommage et voyage initiatique, où la voix, le verbe et les vibrations s’élèvent jusqu’à l’étoile.
Direction Christophe Guyard .
Sylvanès 12360 Aveyron Occitanie +33 5 65 98 20 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the 49th Sacred Music World Music Festival
L’événement De Undis ad Stellam de Christophe Guyard • Création du festival • avec D. Mégret, M. Wolkowitsky, P. Dauneauet le Chœur Unda Maris Sylvanès a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Sylvanès (Aveyron)
- Musiques traditionnelles de Chine, Japon et Vietnam par Guo Gan, Huong Thanh, Fumie Hihara Sylvanès 2 août 2026
- Les Orients de Bach, La Kahina et l’Encantaira par Leïla Zitouni, Louise Grévin et Lakhdar Hanou Sylvanès 8 août 2026
- Bach Piazzolla, l’art de la fougue par le Quatuor Caliente Sylvanès 9 août 2026
- Licht ! autour des motets de Bach • Création du festival • Ensemble Dulci Jubilo M.Wolkowitsky Sylvanès 9 août 2026
- Nordic Folk Music par le Quatuor Femti Fem Sylvanès 16 août 2026