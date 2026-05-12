Sylvanès

De Undis ad Stellam de Christophe Guyard • Création du festival • avec D. Mégret, M. Wolkowitsky, P. Dauneauet le Chœur Unda Maris

Sylvanès Aveyron

Tarif : 15 – 15 – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Dans le cadre du 49e Festival musique sacrées musiques du monde

Cette nouvelle création de Christophe Guyard est une fresque musicale et poétique, dédiée au Mont-Saint-Michel et à sa Baie ce lieu où la pierre, l’eau et la lumière s’unissent pour former un sanctuaire naturel. Ce poème lyrique en un acte est à la fois chant d’hommage et voyage initiatique, où la voix, le verbe et les vibrations s’élèvent jusqu’à l’étoile.

Direction Christophe Guyard .

Sylvanès 12360 Aveyron Occitanie +33 5 65 98 20 20

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English :

As part of the 49th Sacred Music World Music Festival

L’événement De Undis ad Stellam de Christophe Guyard • Création du festival • avec D. Mégret, M. Wolkowitsky, P. Dauneauet le Chœur Unda Maris Sylvanès a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)