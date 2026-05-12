Sylvanès

Nordic Folk Music par le Quatuor Femti Fem

Sylvanès Aveyron

Tarif : 15 – 15 – 23 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Dans le cadre du 49e Festival musique sacrées musiques du monde

Femti Fem, ce sont les 55 cordes de ce quatuor et des musiciennes réunies autour d’une même passion les musiques traditionnelles nordiques. Entre compositions et arrangements d’airs populaires, Femti Fem puise son inspiration dans les esthétiques baroques et classiques. Douces, spatiales, mais aussi surprenantes et énergiques, les couleurs s’alternent pour créer un voyage surprenant, agrémenté de polyphonies vocales enivrantes. .

Sylvanès 12360 Aveyron Occitanie +33 5 65 98 20 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the 49th Sacred Music World Music Festival

L’événement Nordic Folk Music par le Quatuor Femti Fem Sylvanès a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)