Magnificat et Gloria de Vivaldi 37e Académie Orchestre de Chambre de Toulouse Sylvanès
Magnificat et Gloria de Vivaldi 37e Académie Orchestre de Chambre de Toulouse Sylvanès samedi 15 août 2026.
Sylvanès
Magnificat et Gloria de Vivaldi 37e Académie Orchestre de Chambre de Toulouse
Sylvanès Aveyron
Tarif : 25 – 25 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Dans le cadre du 49e Festival musique sacrées musiques du monde
Michel Piquemal à la tête de sa 37e Académie propose un programme dédié à la gloire d’Antonio Vivaldi son Gloria et son Magnificat, véritables chefs-d’œuvre de la musique vocale sacrée. Deux compositions empreintes de lumière et de sensualité, d’élégance et de légèreté qui jouent sur de subtils contrastes entre rythmes vifs et danses plus lentes, entre puissance du chœur et lyrisme des voix solistes.
Direction Michel Piquemal .
Sylvanès 12360 Aveyron Occitanie +33 5 65 98 20 20
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English :
As part of the 49th Sacred Music World Music Festival
L’événement Magnificat et Gloria de Vivaldi 37e Académie Orchestre de Chambre de Toulouse Sylvanès a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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