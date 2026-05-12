Sylvanès

Viva la Gracia ! Musiques baroques & traditionnelles par Alkymia

Sylvanès Aveyron

Tarif : 15 – 15 – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Dans le cadre du 49e Festival musique sacrées musiques du monde

Alkymia célèbre avec allégresse l’influence des communautés qui ont coloré les paysages sonores de Bolivie. Une exploration des rythmes ibériques depuis le XVIIe siècle vers les danses traditionnelles d’aujourd’hui, des polyphonies baroques sacrées vers les chants de revendication. Un éloge vibrant à la rencontre électrique et féconde entre musiciens espagnols, africains et indigènes. Une véritable ode à la joie !

Direction Mariana Delgadillo Espinoza .

Sylvanès 12360 Aveyron Occitanie +33 5 65 98 20 20

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English :

As part of the 49th Sacred Music World Music Festival

L’événement Viva la Gracia ! Musiques baroques & traditionnelles par Alkymia Sylvanès a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)