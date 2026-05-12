Sylvanès

Illuminare Mozart, Haydn, Chilcott et Hagenberg par l’Ensemble vocal et instrumental de Montpellier, E. Boudeau

Sylvanès Aveyron

Tarif : 15 – 15 – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-12

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Dans le cadre du 49e Festival musique sacrées musiques du monde

Ce programme se présente comme un véritable pont musical entre les œuvres sacrées de l’époque classique et celles de notre temps. Aux côtés de chefs-d’œuvre signés Mozart et Haydn, il met en regard la musique puissante aux accents jazzy de Chilcott, ainsi que Illuminare, une pièce à la fois sensible et rythmée composée en 2022 par l’Américaine Elaine Hagenberg. Un concert d’ouverture vibrant, coloré et dansant !

Direction Franck Fontcouberte .

Sylvanès 12360 Aveyron Occitanie +33 5 65 98 20 20

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English :

As part of the 49th Sacred Music World Music Festival

L’événement Illuminare Mozart, Haydn, Chilcott et Hagenberg par l’Ensemble vocal et instrumental de Montpellier, E. Boudeau Sylvanès a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)