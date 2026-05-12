Sylvanès

LAS La voix de la Résistance • Création du festival • avec Sistanagila, collectif d’artistes iraniens et israéliens

Sylvanès Aveyron

Tarif : 15 – 15 – 23 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Dans le cadre du 49e Festival musique sacrées musiques du monde

Ce projet s’inspire des poésies de Louise Aslanian, dite LAS, écrivaine et poétesse née en Iran, devenue une figure marquante de la Résistance française. Le collectif Sistanagila, réunissant des artistes iraniens et israéliens, y met en lumière la voix féminine comme vecteur de résistance sociale, face à la violence et en faveur d’une coexistence pacifique. Un programme captivant et rythmé, mêlant chants séfarades traditionnels, mélodies persanes et créations contemporaines. .

Sylvanès 12360 Aveyron Occitanie +33 5 65 98 20 20

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English :

As part of the 49th Sacred Music World Music Festival

L’événement LAS La voix de la Résistance • Création du festival • avec Sistanagila, collectif d’artistes iraniens et israéliens Sylvanès a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)