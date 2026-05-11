Didon et Enée, opéra de Purcell avec le Jeune Orchestre Baroque Européen Sylvanès
Didon et Enée, opéra de Purcell avec le Jeune Orchestre Baroque Européen Sylvanès dimanche 19 juillet 2026.
Sylvanès
Didon et Enée, opéra de Purcell avec le Jeune Orchestre Baroque Européen
Abbatiale Sylvanès Aveyron
Tarif : 15 – 15 – 28 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Dans le cadre du 49e Festival musique sacrées musiques du monde
Cet opéra de chambre de Henri Purcell se distingue par la puissance expressive de sa musique et l’intensité de son drame l’œuvre s’imposera comme l’un des joyaux incontestés du répertoire baroque. Le Jeune Orchestre Baroque Européen qui rassemble les meilleurs jeunes musiciens baroques d’Europe en donnent une version de concert habitée et une interprétation vibrante.
Le Jeune orchestre Baroque Européen est le dispositif d’insertion professionnelle européen porté par Les Ombres en partenariat avec Les Nuits Musicales d’Uzès.
Direction Sylvain Sartre .
Abbatiale Sylvanès 12360 Aveyron Occitanie +33 5 65 98 20 20
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English :
As part of the 49th Sacred Music World Music Festival
L’événement Didon et Enée, opéra de Purcell avec le Jeune Orchestre Baroque Européen Sylvanès a été mis à jour le 2026-05-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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