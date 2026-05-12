A trè voci, chants traditionnels de la Corse aux Balkans avec Maryana Golovchenko, Tatiana Lina, Nadine Rossello Sylvanès
A trè voci, chants traditionnels de la Corse aux Balkans avec Maryana Golovchenko, Tatiana Lina, Nadine Rossello Sylvanès dimanche 12 juillet 2026.
Sylvanès
A trè voci, chants traditionnels de la Corse aux Balkans avec Maryana Golovchenko, Tatiana Lina, Nadine Rossello
Sylvanès Aveyron
Tarif : 15 – 15 – 23 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-12
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Dans le cadre du 49e Festival musique sacrées musiques du monde
C’est l’histoire d’une belle rencontre celle de trois chanteuses (une russe, une italo-corse et une ukrainienne) comme une urgence par les temps qui courent à échanger, partager, s’aventurer… Sur scène, elles entremêlent leurs répertoires en proposant des polyphonies a cappella venues d’Ukraine, de Corse, d’Italie, de Bulgarie, de Géorgie, d’Arménie et d’ailleurs. .
Sylvanès 12360 Aveyron Occitanie +33 5 65 98 20 20
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English :
As part of the 49th Sacred Music World Music Festival
L’événement A trè voci, chants traditionnels de la Corse aux Balkans avec Maryana Golovchenko, Tatiana Lina, Nadine Rossello Sylvanès a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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