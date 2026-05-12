Sylvanès

A trè voci, chants traditionnels de la Corse aux Balkans avec Maryana Golovchenko, Tatiana Lina, Nadine Rossello

Sylvanès Aveyron

Tarif : 15 – 15 – 23 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-12

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Dans le cadre du 49e Festival musique sacrées musiques du monde

C’est l’histoire d’une belle rencontre celle de trois chanteuses (une russe, une italo-corse et une ukrainienne) comme une urgence par les temps qui courent à échanger, partager, s’aventurer… Sur scène, elles entremêlent leurs répertoires en proposant des polyphonies a cappella venues d’Ukraine, de Corse, d’Italie, de Bulgarie, de Géorgie, d’Arménie et d’ailleurs. .

Sylvanès 12360 Aveyron Occitanie +33 5 65 98 20 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the 49th Sacred Music World Music Festival

L’événement A trè voci, chants traditionnels de la Corse aux Balkans avec Maryana Golovchenko, Tatiana Lina, Nadine Rossello Sylvanès a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)