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Petite Messe Solennelle de Rossini avec le Chœur symphonique de Montpellier Sylvanès

Petite Messe Solennelle de Rossini avec le Chœur symphonique de Montpellier Sylvanès

Petite Messe Solennelle de Rossini avec le Chœur symphonique de Montpellier Sylvanès dimanche 19 juillet 2026.

Ville : 12360 Sylvanès

Département : Aveyron

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Tarif : 15 15 28 Tarif de base plein tarif

Sylvanès

Petite Messe Solennelle de Rossini avec le Chœur symphonique de Montpellier

Sylvanès Aveyron

Tarif : 15 – 15 – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-19
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Dans le cadre du 49e Festival musique sacrées musiques du monde
La Petite Messe Solennelle, dernier péché de vieillesse de Rossini est son véritable testament musical. Le compositeur y a mis toute sa science, toute sa ferveur en faisant preuve de quelques audaces. À mi-chemin entre musique sacrée et opéra, elle est donnée ici dans une version originale pour solistes, chœur, piano et accordéon.
Direction musicale Daniel Bargier   .

Sylvanès 12360 Aveyron Occitanie +33 5 65 98 20 20 

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English :

As part of the 49th Sacred Music World Music Festival

L’événement Petite Messe Solennelle de Rossini avec le Chœur symphonique de Montpellier Sylvanès a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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