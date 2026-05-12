Sylvanès

Petite Messe Solennelle de Rossini avec le Chœur symphonique de Montpellier

Sylvanès Aveyron

Tarif : 15 – 15 – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Dans le cadre du 49e Festival musique sacrées musiques du monde

La Petite Messe Solennelle, dernier péché de vieillesse de Rossini est son véritable testament musical. Le compositeur y a mis toute sa science, toute sa ferveur en faisant preuve de quelques audaces. À mi-chemin entre musique sacrée et opéra, elle est donnée ici dans une version originale pour solistes, chœur, piano et accordéon.

Direction musicale Daniel Bargier .

Sylvanès 12360 Aveyron Occitanie +33 5 65 98 20 20

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English :

As part of the 49th Sacred Music World Music Festival

L’événement Petite Messe Solennelle de Rossini avec le Chœur symphonique de Montpellier Sylvanès a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)