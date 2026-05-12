Requiem de Mozart d’après un manuscrit inédit portugais par Les Paladins Octuor de solistes Sylvanès
Requiem de Mozart d’après un manuscrit inédit portugais par Les Paladins Octuor de solistes Sylvanès dimanche 2 août 2026.
Sylvanès
Requiem de Mozart d’après un manuscrit inédit portugais par Les Paladins Octuor de solistes
Sylvanès Aveyron
Tarif : 15 – 15 – 28 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Dans le cadre du 49e Festival musique sacrées musiques du monde
D’après un manuscrit retrouvé à la cathédrale d’Evora au Portugal, cette version inédite du Requiem de Mozart nous offre une interprétation originale et colorée. Un Requiem en effectif chambriste, où les sonorités chantantes des bassons et des cordes dialoguent à égalité avec l’octuor de solistes. Une approche inédite et une écoute renouvelée de ce chef d’œuvre emblématique de la musique sacrée !
Direction Jérôme Correas .
Sylvanès 12360 Aveyron Occitanie +33 5 65 98 20 20
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English :
As part of the 49th Sacred Music World Music Festival
L’événement Requiem de Mozart d’après un manuscrit inédit portugais par Les Paladins Octuor de solistes Sylvanès a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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