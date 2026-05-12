Sylvanès

Linha[a] • Création du festival • par Les Mécanos, dix voix d’hommes a cappella

Sylvanès Aveyron

Tarif : 15 – 15 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Dans le cadre du 49e Festival musique sacrées musiques du monde

Avec LINHA[A] Lignée en vivaro-alpin Les Mécanos font le choix de s’immerger toujours plus collectivement dans une pratique populaire et conviviale du chant polyphonique méridional, guidés par Pascal Caumont à la direction artistique. Des Pyrénées aux Alpes italiennes, en passant par le Massif Central et jusqu’à la Catalogne, les dix chanteurs célèbrent a cappella une mémoire vocale vivante, plurielle, créatrice de liens et porteuse de valeurs profondément humanistes. .

Sylvanès 12360 Aveyron Occitanie +33 5 65 98 20 20

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English :

As part of the 49th Sacred Music World Music Festival

L’événement Linha[a] • Création du festival • par Les Mécanos, dix voix d’hommes a cappella Sylvanès a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)