Linha[a] • Création du festival • par Les Mécanos, dix voix d’hommes a cappella Sylvanès
Linha[a] • Création du festival • par Les Mécanos, dix voix d’hommes a cappella Sylvanès mardi 14 juillet 2026.
Sylvanès
Linha[a] • Création du festival • par Les Mécanos, dix voix d’hommes a cappella
Sylvanès Aveyron
Tarif : 15 – 15 – 26 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Dans le cadre du 49e Festival musique sacrées musiques du monde
Avec LINHA[A] Lignée en vivaro-alpin Les Mécanos font le choix de s’immerger toujours plus collectivement dans une pratique populaire et conviviale du chant polyphonique méridional, guidés par Pascal Caumont à la direction artistique. Des Pyrénées aux Alpes italiennes, en passant par le Massif Central et jusqu’à la Catalogne, les dix chanteurs célèbrent a cappella une mémoire vocale vivante, plurielle, créatrice de liens et porteuse de valeurs profondément humanistes. .
Sylvanès 12360 Aveyron Occitanie +33 5 65 98 20 20
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English :
As part of the 49th Sacred Music World Music Festival
L’événement Linha[a] • Création du festival • par Les Mécanos, dix voix d’hommes a cappella Sylvanès a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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