Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Horizons lointains par l’Ensemble Myrias Sylvanès

Horizons lointains par l’Ensemble Myrias Sylvanès

Horizons lointains par l’Ensemble Myrias Sylvanès dimanche 26 juillet 2026.

Ville : 12360 Sylvanès

Département : Aveyron

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Tarif : 15 15 26 Tarif de base plein tarif

Sylvanès

Horizons lointains par l’Ensemble Myrias

Sylvanès Aveyron

Tarif : 15 – 15 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-26
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Dans le cadre du 49e Festival musique sacrées musiques du monde
Le quatuor Myrias invite à un voyage musical à travers les âges et les continents. Leur répertoire mêle musiques anciennes et traditionnelles scandinaves, orientales, des Balkans et du reste de l’Europe — du Moyen Âge aux traditions folkloriques plus récentes. Un moment hors du temps, entre voix, harpe celtique, vièle, ney et percussions, qui promet de vous transporter vers des horizons lointains.   .

Sylvanès 12360 Aveyron Occitanie +33 5 65 98 20 20 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the 49th Sacred Music World Music Festival

L’événement Horizons lointains par l’Ensemble Myrias Sylvanès a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Sylvanès (Aveyron)