Horizons lointains par l’Ensemble Myrias Sylvanès
Horizons lointains par l’Ensemble Myrias Sylvanès dimanche 26 juillet 2026.
Sylvanès
Horizons lointains par l’Ensemble Myrias
Sylvanès Aveyron
Tarif : 15 – 15 – 26 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Dans le cadre du 49e Festival musique sacrées musiques du monde
Le quatuor Myrias invite à un voyage musical à travers les âges et les continents. Leur répertoire mêle musiques anciennes et traditionnelles scandinaves, orientales, des Balkans et du reste de l’Europe — du Moyen Âge aux traditions folkloriques plus récentes. Un moment hors du temps, entre voix, harpe celtique, vièle, ney et percussions, qui promet de vous transporter vers des horizons lointains. .
Sylvanès 12360 Aveyron Occitanie +33 5 65 98 20 20
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English :
As part of the 49th Sacred Music World Music Festival
L’événement Horizons lointains par l’Ensemble Myrias Sylvanès a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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