Sylvanès

Horizons lointains par l’Ensemble Myrias

Sylvanès Aveyron

Tarif : 15 – 15 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Dans le cadre du 49e Festival musique sacrées musiques du monde

Le quatuor Myrias invite à un voyage musical à travers les âges et les continents. Leur répertoire mêle musiques anciennes et traditionnelles scandinaves, orientales, des Balkans et du reste de l’Europe — du Moyen Âge aux traditions folkloriques plus récentes. Un moment hors du temps, entre voix, harpe celtique, vièle, ney et percussions, qui promet de vous transporter vers des horizons lointains. .

Sylvanès 12360 Aveyron Occitanie +33 5 65 98 20 20

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English :

As part of the 49th Sacred Music World Music Festival

L’événement Horizons lointains par l’Ensemble Myrias Sylvanès a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)