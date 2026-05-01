Exposition de sculptures Les Messagers Sylvanès
Exposition de sculptures Les Messagers Sylvanès vendredi 22 mai 2026.
Sylvanès
Exposition de sculptures Les Messagers
Sylvanès Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-05-22
Exposition de sculptures Les Messagers (bronze, terre cuite, marbre) de Sophie-Mathilde Tauss au Prieuré des Granges.
L’exposition est accessible au public du lundi au samedi de 14h30 à 18h00
Sophie-Mathilde Tauss vit et travaille depuis 1986 dans le Vexin, près d’Auvers-sur-Oise. Elle partage son temps entre sa profession de psychiatre-psychothèrapeute, la sculpture (modelage et taille de pierre), le yoga, et la maison à tonton lieu de vie thérapeutique destiné à l’accueil de patients handicapés psychique.
Sophie-Mathilde Tauss a fait du dialogue des mots et des mains, du verbe et de la matière, la pierre angulaire de sa vie, cohérence de ses choix professionnels et artistiques. .
Sylvanès 12360 Aveyron Occitanie +33 7 71 13 81 45 associationfraangelico@egliserussedesylvanes.fr
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English :
Sculpture exhibition Les Messagers (bronze, terracotta, marble) by Sophie-Mathilde Tauss at the Prieuré des Granges.
L’événement Exposition de sculptures Les Messagers Sylvanès a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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