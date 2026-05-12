Sylvanès

Les Orients de Bach, La Kahina et l’Encantaira par Leïla Zitouni, Louise Grévin et Lakhdar Hanou

Sylvanès Aveyron

Tarif : 15 – 15 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Dans le cadre du 49e Festival musique sacrées musiques du monde

Cette création tisse un lien sensible entre Johann Sebastian Bach, le soufisme d’Ibn Arabi, la poésie de Khalil Gibran et des compositions originales. La Kahina Leïla Zitouni et l’Encantaira Louise Grévin dialoguent autour de La Passion selon Saint Matthieu et d’une Ave Maria mystique, portées par oud, violoncelle et percussions.

Direction artistique Lakhdar Hanou .

Sylvanès 12360 Aveyron Occitanie +33 5 65 98 20 20

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English :

As part of the 49th Sacred Music World Music Festival

L’événement Les Orients de Bach, La Kahina et l’Encantaira par Leïla Zitouni, Louise Grévin et Lakhdar Hanou Sylvanès a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)