The King Arthur, opéra de Purcell Atelier choral production par l’Orchestre de chambre de Toulouse Sylvanès
The King Arthur, opéra de Purcell Atelier choral production par l’Orchestre de chambre de Toulouse Sylvanès dimanche 26 juillet 2026.
Sylvanès
The King Arthur, opéra de Purcell Atelier choral production par l’Orchestre de chambre de Toulouse
Sylvanès Aveyron
Tarif : 15 – 15 – 28 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Dans le cadre du 49e Festival musique sacrées musiques du monde
Avec ce semi-opéra, Purcell livre ici l’une de ses plus élégantes musiques de scène où alternent drame, humour et féerie. Toute la finesse et le mordant de l’esprit anglais au service de la grande Histoire. Le chef Bernard Tétu qui a contribué à la (re)découverte de cette œuvre il y a 50 ans en donne une interprétation fidèle, tout en délicatesse.
Direction Bernard Tétu .
Sylvanès 12360 Aveyron Occitanie +33 5 65 98 20 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the 49th Sacred Music World Music Festival
L’événement The King Arthur, opéra de Purcell Atelier choral production par l’Orchestre de chambre de Toulouse Sylvanès a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Sylvanès (Aveyron)
- Exposition de sculptures Les Messagers Sylvanès 22 mai 2026
- Illuminare Mozart, Haydn, Chilcott et Hagenberg par l’Ensemble vocal et instrumental de Montpellier, E. Boudeau Sylvanès 12 juillet 2026
- A trè voci, chants traditionnels de la Corse aux Balkans avec Maryana Golovchenko, Tatiana Lina, Nadine Rossello Sylvanès 12 juillet 2026
- Linha[a] • Création du festival • par Les Mécanos, dix voix d’hommes a cappella Sylvanès 14 juillet 2026
- LAS La voix de la Résistance • Création du festival • avec Sistanagila, collectif d’artistes iraniens et israéliens Sylvanès 17 juillet 2026