Sylvanès

The King Arthur, opéra de Purcell Atelier choral production par l’Orchestre de chambre de Toulouse

Sylvanès Aveyron

Tarif : 15 – 15 – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Dans le cadre du 49e Festival musique sacrées musiques du monde

Avec ce semi-opéra, Purcell livre ici l’une de ses plus élégantes musiques de scène où alternent drame, humour et féerie. Toute la finesse et le mordant de l’esprit anglais au service de la grande Histoire. Le chef Bernard Tétu qui a contribué à la (re)découverte de cette œuvre il y a 50 ans en donne une interprétation fidèle, tout en délicatesse.

Direction Bernard Tétu .

Sylvanès 12360 Aveyron Occitanie +33 5 65 98 20 20

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English :

As part of the 49th Sacred Music World Music Festival

L’événement The King Arthur, opéra de Purcell Atelier choral production par l’Orchestre de chambre de Toulouse Sylvanès a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)