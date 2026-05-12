Sylvanès

Musiques traditionnelles de Chine, Japon et Vietnam par Guo Gan, Huong Thanh, Fumie Hihara

Sylvanès Aveyron

Tarif : 15 – 15 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Dans le cadre du 49e Festival musique sacrées musiques du monde

Ce trio propose un programme de chansons traditionnelles et populaires de leurs trois pays d’origine. Le légendaire erhu de Guo Gan, la belle voix de Huong Thanh et le son envoûtant du koto japonais de Fumie Hihara s’uniront pour un merveilleux voyage musical, porteur de paix et d’amitié entre les peuples. Un concert aux 3 parfums de l’Asie celui du jasmin en Chine, des cerisiers en fleurs au Japon et du lotus au Vietnam. .

Sylvanès 12360 Aveyron Occitanie +33 5 65 98 20 20

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English :

As part of the 49th Sacred Music World Music Festival

L’événement Musiques traditionnelles de Chine, Japon et Vietnam par Guo Gan, Huong Thanh, Fumie Hihara Sylvanès a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)