Musiques traditionnelles de Chine, Japon et Vietnam par Guo Gan, Huong Thanh, Fumie Hihara Sylvanès
Musiques traditionnelles de Chine, Japon et Vietnam par Guo Gan, Huong Thanh, Fumie Hihara Sylvanès dimanche 2 août 2026.
Sylvanès
Musiques traditionnelles de Chine, Japon et Vietnam par Guo Gan, Huong Thanh, Fumie Hihara
Sylvanès Aveyron
Tarif : 15 – 15 – 26 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Dans le cadre du 49e Festival musique sacrées musiques du monde
Ce trio propose un programme de chansons traditionnelles et populaires de leurs trois pays d’origine. Le légendaire erhu de Guo Gan, la belle voix de Huong Thanh et le son envoûtant du koto japonais de Fumie Hihara s’uniront pour un merveilleux voyage musical, porteur de paix et d’amitié entre les peuples. Un concert aux 3 parfums de l’Asie celui du jasmin en Chine, des cerisiers en fleurs au Japon et du lotus au Vietnam. .
Sylvanès 12360 Aveyron Occitanie +33 5 65 98 20 20
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English :
As part of the 49th Sacred Music World Music Festival
L’événement Musiques traditionnelles de Chine, Japon et Vietnam par Guo Gan, Huong Thanh, Fumie Hihara Sylvanès a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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