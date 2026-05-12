Sylvanès

Licht ! autour des motets de Bach • Création du festival • Ensemble Dulci Jubilo M.Wolkowitsky

Sylvanès Aveyron

Tarif : 15 – 15 – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Dans le cadre du 49e Festival musique sacrées musiques du monde

Ce programme dépasse le simple concert de motets de Bach. Conçu comme un spectacle, il fait dialoguer la musique avec un récit contemporain écrit par Stéphane Héaume, créant un fil dramaturgique entre les œuvres. Fidèle à l’esprit de Bach grâce à un continuo soigné, il s’ouvre aussi à la création avec une pièce de Thierry Escaich, offrant une expérience immersive où patrimoine et musique d’aujourd’hui se rencontrent.

Direction Christopher Gibert .

Sylvanès 12360 Aveyron Occitanie +33 5 65 98 20 20

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English :

As part of the 49th Sacred Music World Music Festival

L’événement Licht ! autour des motets de Bach • Création du festival • Ensemble Dulci Jubilo M.Wolkowitsky Sylvanès a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)