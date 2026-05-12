Bach Piazzolla, l’art de la fougue par le Quatuor Caliente Sylvanès
Bach Piazzolla, l’art de la fougue par le Quatuor Caliente Sylvanès dimanche 9 août 2026.
Sylvanès
Bach Piazzolla, l’art de la fougue par le Quatuor Caliente
Sylvanès Aveyron
Tarif : 15 – 15 – 26 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Dans le cadre du 49e Festival musique sacrées musiques du monde
Piazzolla le “revolucionario” était un fervent admirateur de la figure tutélaire de tout musicien Jean-Sébastien Bach. Bien conscient de cette influence, il a su la mettre magnifiquement en valeur dans nombre de ses compositions. Ce concert est une rencontre en miroir autour de ces deux génies intemporels, universellement reconnus et qui n’ont pas fini de nous surprendre et de nous émouvoir. .
Sylvanès 12360 Aveyron Occitanie +33 5 65 98 20 20
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English :
As part of the 49th Sacred Music World Music Festival
L’événement Bach Piazzolla, l’art de la fougue par le Quatuor Caliente Sylvanès a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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