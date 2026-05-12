Musique romantique Schubert, Schumann, Brahms et Mendelssohn par l’atelier choral production et P. Reymond (piano) Sylvanès
Musique romantique Schubert, Schumann, Brahms et Mendelssohn par l’atelier choral production et P. Reymond (piano) Sylvanès samedi 1 août 2026.
Sylvanès
Musique romantique Schubert, Schumann, Brahms et Mendelssohn par l’atelier choral production et P. Reymond (piano)
Sylvanès Aveyron
Tarif : 15 – 15 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Dans le cadre du 49e Festival musique sacrées musiques du monde
Ce concert de musique romantique allemande pioche parmi les œuvres maitresses des compositeurs emblématiques de cette époque. Un florilège de pièces vocales composées exclusivement pour voix de femmes et accompagnées au piano constitue ce programme audacieux interprété par la promotion 2026 de l’atelier choral-production.
Direction Daniel Bargier .
Sylvanès 12360 Aveyron Occitanie +33 5 65 98 20 20
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English :
As part of the 49th Sacred Music World Music Festival
L’événement Musique romantique Schubert, Schumann, Brahms et Mendelssohn par l’atelier choral production et P. Reymond (piano) Sylvanès a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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