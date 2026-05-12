Sylvanès

Concert Gospel avec le Choeur Gospelize it Project

Sylvanès Aveyron

Tarif : 15 – 15 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Dans le cadre du 49e Festival musique sacrées musiques du monde

Le Chœur Gospelize It Project, référence de la scène gospel montpelliéraine et régionale inspire, fait danser et chanter depuis plus de deux décennies. Symbole de la mixité qui le caractérise, autant musicalement que culturellement, ce chœur transcende, émerveille et rayonne ! Un cocktail musical explosif débordant de ferveur pour un concert rempli d’espoir et de joie de vivre.

Direction Emma Lamadji .

Sylvanès 12360 Aveyron Occitanie +33 5 65 98 20 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the 49th Sacred Music World Music Festival

L’événement Concert Gospel avec le Choeur Gospelize it Project Sylvanès a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)