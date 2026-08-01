Concert Splendeur de la musique sacrée italienne Sylvanès
mercredi 19 août 2026 · Sylvanès
Informations pratiques
Sylvanès
Concert Splendeur de la musique sacrée italienne
Sylvanès Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Concert délocalisé en l’église de Combret dans le cadre du 49e Festival de musique sacrées et musique du monde de Sylvanès, venez écouter les splendeurs de la musique sacrée italienne.
Ce programme met en regard deux grands compositeurs de l’Italie du 18e siècle Vivaldi avec un florilège de ses plus belles pièces vocales sacrées et Pergolèse avec son célébrissime Stabat Mater, une œuvre empreinte d’une sérénité bouleversante.
Un lumineux programme porté par de magnifiques interprètes. .
Sylvanès 12360 Aveyron Occitanie +33 5 65 98 20 20
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English :
A concert will be held at the Combret Church as part of the 49th Sylvanes Festival of Sacred and World Music. Come and enjoy the splendors of Italian sacred music.
L’événement Concert Splendeur de la musique sacrée italienne Sylvanès a été mis à jour le 2026-07-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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