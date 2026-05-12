AltaiRila, voix mongoles et bulgares • Création du festival • par le Quatuor Balkanes Trio diphonique Sylvanès
AltaiRila, voix mongoles et bulgares • Création du festival • par le Quatuor Balkanes Trio diphonique Sylvanès dimanche 23 août 2026.
Sylvanès
AltaiRila, voix mongoles et bulgares • Création du festival • par le Quatuor Balkanes Trio diphonique
Sylvanès Aveyron
Tarif : 15 – 15 – 28 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-23
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Dans le cadre du 49e Festival musique sacrées musiques du monde
Les sept artistes, issus d’horizons différents et riches de leurs traditions, s’unissent pour partager leur passion et cette création inédite mariant les répertoires traditionnels bulgare et mongol. Leur terre de jeu est la voix dans tous ses états polyphonique, diphonique, claire, gutturale, aiguë, profonde… Autant de possibles que de paysages à parcourir, d’une culture vers l’autre et à la croisée de leurs chemins. Un hommage vibrant à la Terre !
Direction Milena Jeliazkova et Johanni Curtet .
Sylvanès 12360 Aveyron Occitanie +33 5 65 98 20 20
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English :
As part of the 49th Sacred Music World Music Festival
L’événement AltaiRila, voix mongoles et bulgares • Création du festival • par le Quatuor Balkanes Trio diphonique Sylvanès a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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