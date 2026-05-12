Sylvanès

Sukoon, Musiques du Moyen Orient & d’Amérique latine • Création du festival • avec S. Alzafari, S. Abo Aljadail et G.Orozco

Sylvanès Aveyron

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-28

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Dans le cadre du 49e Festival musique sacrées musiques du monde

Avec ce nouveau programme créé en résidence à l’abbaye, les deux artistes syriennes Sadim et Sarah aux côtés du guitariste mexicain Gregorio explorent les riches traditions musicales arabes et mexicaines. Un corpus de chants qui célèbrent la liberté, les révolutions populaires, la paix, l’amour et la diversité autant de valeurs qui fondent l’identité humaine et artistique de ce trio. .

Sylvanès 12360 Aveyron Occitanie +33 5 65 98 20 20

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English :

As part of the 49th Sacred Music World Music Festival

L’événement Sukoon, Musiques du Moyen Orient & d’Amérique latine • Création du festival • avec S. Alzafari, S. Abo Aljadail et G.Orozco Sylvanès a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)