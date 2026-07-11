500 voix pour Johnny Zénith de Limoges Zénith en Limoges Limoges
dimanche 23 mai 2027 · Zénith en Limoges · Limoges
Informations pratiques
Limoges
500 voix pour Johnny Zénith de Limoges
Zénith en Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne
Tarif : 49 – 49 – 65 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-23 18:00:00
fin : 2027-05-23 20:00:00
Date(s) :
2027-05-23
Concert.
Dix ans après sa disparition, la légende du rock français continue de faire vibrer les cœurs.
En 2027, 15 000 choristes venus de toute la France uniront leurs voix pour un hommage inédit à Johnny Hallyday. Dans chaque ville, près de 500 choristes monteront sur scène pour faire résonner les plus grands succès de Johnny, accompagnés de musiciens et d’artistes invités. Un spectacle grandiose, chargé d’émotion, qui rassemblera plusieurs générations autour de l’œuvre de celui qui reste, plus que jamais, l’idole des Français. Un rendez-vous unique, populaire et fédérateur, pour célébrer la musique, le partage et l’héritage intemporel de Johnny Hallyday.
Durée 2h environ. .
Zénith en Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 33 28 16
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 500 voix pour Johnny Zénith de Limoges
L’événement 500 voix pour Johnny Zénith de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Rap Symphonique Il était une fois Marseille Festival 1001 Notes Limoges 15 juillet 2026
- Festival 1001 Notes Patinoire de Limoges Limoges 15 juillet 2026
- La maison de mes rêves (7-12 ans), Quartier de la Cité, Limoges 15 juillet 2026
- Atelier enfant 7-12 ans La maison de mes rêves Limoges 15 juillet 2026
- Stage avec l’artiste Laëtitia Ducrettet : de 6 à 10 ans, Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine, Limoges 15 juillet 2026