500 voix pour Johnny Zénith de Limoges Zénith en Limoges Limoges

Informations pratiques

Limoges

500 voix pour Johnny Zénith de Limoges

Zénith en Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne

Tarif : 49 – 49 – 65 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-23 18:00:00

fin : 2027-05-23 20:00:00

Date(s) :

2027-05-23

Concert.

Dix ans après sa disparition, la légende du rock français continue de faire vibrer les cœurs.

En 2027, 15 000 choristes venus de toute la France uniront leurs voix pour un hommage inédit à Johnny Hallyday. Dans chaque ville, près de 500 choristes monteront sur scène pour faire résonner les plus grands succès de Johnny, accompagnés de musiciens et d’artistes invités. Un spectacle grandiose, chargé d’émotion, qui rassemblera plusieurs générations autour de l’œuvre de celui qui reste, plus que jamais, l’idole des Français. Un rendez-vous unique, populaire et fédérateur, pour célébrer la musique, le partage et l’héritage intemporel de Johnny Hallyday.

Durée 2h environ. .

Zénith en Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 33 28 16

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English : 500 voix pour Johnny Zénith de Limoges

L’événement 500 voix pour Johnny Zénith de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Limoges Métropole