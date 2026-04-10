Bonny-sur-Loire

50e Salon d’art d’automne

Place Beaupin Lagier Bonny-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-24

Découvrez le 50e Salon d’Art d’Automne à Bonny-sur-Loire, organisé par la Municipalité, du 24 octobre au 1er novembre à la salle polyvalente ! Plongez dans l’univers créatif d’artistes locaux émergents. Cette exposition gratuite est une occasion unique d’admirer des œuvres variées.

Plongez dans l’univers artistique au 49ème Salon d’Art d’Automne de Bonny-sur-Loire, qui se déroulera du 24 octobre au 1er novembre. Cette exposition, présentée à la Salle Polyvalente, vous invite à découvrir les œuvres de divers artistes locaux.

L’entrée est libre et gratuite, vous permettant de savourer l’art sans contraintes.

Ne manquez pas cette occasion de rencontrer des artistes passionnés et de vous émerveiller devant leurs créations.

Que vous soyez amateur d’art ou simplement curieux, cet événement promet d’être une expérience enrichissante et inspirante pour tous. Venez nombreux ! .

Place Beaupin Lagier Bonny-sur-Loire 45420 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 29 59 09 maisondepays@bonnysurloire.fr

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English :

Discover the 49th Salon d’Art d’Automne à Bonny-sur-Loire, organized by the town council, from November 1 to 9 at the Salle Polyvalente! Immerse yourself in the creative universe of local and emerging artists. This free exhibition is a unique opportunity to admire a variety of works.

L’événement 50e Salon d’art d’automne Bonny-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-10 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX